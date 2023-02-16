Экономика Пензенской области показывает динамику развития

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Были озвучены основные показатели социально-экономическое развитие субъекта Федерации за предыдущий год.

Как отмечает пресс-служба правительства региона, особое внимание руководитель Территориального органа Федеральной службы госстатистики по Пензенской области уделил промышленному производству.

Его доля в ВРП составляет 20,3%. По итогам 2022 года индекс промпроизводства увеличился на 4,3%, что позволило Пензенской области занять 2-е место среди регионов ПФО и 18-е – по России.

Наибольшее влияние на формирование данного показателя оказали обрабатывающие предприятия. Их индекс промпроизводства составил 105,5%.

Значительно превысили общероссийские показатели такие направления, как производство готовых металлоизделий, кроме машин и оборудования (увеличение на 50%, по РФ – 7%), текстильных изделий (увеличение на 22,7% по РФ - снижение), пищевых продуктов (увеличение на 3,3%), а также выпуск мебели.

Конкурентоспособность на российском рынке демонстрирует продукция мебельного кластера. Рост составил 11,6%, уточнил Максим Уханов.

Кроме промышленности положительную тенденцию демонстрируют предприятия аграрного сектора, объём производства которых увеличился в 2022 году на 6,7%, в денежном выражении составил 167,8 млрд рублей.

В 2022 году в Пензенской области зафиксирован наименьший рост цен на продовольственные товары среди регионов ПФО, он составил 9,3%. А по стоимости условного (минимального) набора продуктов питания регион находится на 3-м месте в ПФО и на 5-м – в РФ.

За 2022 год введено 2698 жилых домов общей площадью 829 тыс. м2.

Достичь значительных показателей в развитии экономики позволили меры поддержки, оказываемые региональным правительством, министерством экономического развития и промышленности, а также федеральными и региональными институтами развития.

Алмаз Хакимов подчеркнул, что наиболее востребованной у предпринимателей является финансовая помощь, которая предоставляется в виде льготных займов, кредитов и субсидий.

Займы на льготных условиях под 1% и 3% годовых промпредприятиям предлагают федеральный и региональный Фонды развития промышленности, а госкомпания АО «МКК «Поручитель» позволяет привлечь дополнительное финансирование – микрозаймы, поручительство.

«Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области предоставляет всем промпредприятиям субсидии, возмещающие до 5 млн рублей затрат на приобретение нового оборудования, а предприятиям экспортерам – до 500 тыс. рублей - на аренду выставочных площадей и уплату регистрационных сборов» - сообщил Алмаз Хакимов.

Поддержку в виде грантов предлагает предприятиям Фонд содействия инновациям. В 2022 году пензенцы только по 3 программам получили гранты на общую сумму 381,2 млн рублей, что в два раза больше показателя 2021 года.

Министр также напомнил о строительстве новой индустриальной площадки «Заря», посредством которой планируется привлечь новые инвестиции в размере 9 млрд рублей.