В Совфеде спрогнозировали начало переговоров с Западом по Украине на условиях Москвы

Фото: Telegram-канал сенатора

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По её словам, РФ в текущей ситуации находится в выигрышном положении, поэтому гражданам страны не стоит разъединяться и поддаваться провокациям.

Ковитиди добавила, что СВО была вынужденной мерой, которая направлена на спасение Украины и её граждан.

Ранее в МИДе России заявили о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, это должно произойти без предварительных условий.

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Завод «Москвич» подписал с «Яндексом» соглашение о поставках машин на 2023 год

Такси и каршерингу предоставят три тысячи автомобилей этого производителя.

«Благодаря перезапуску производства на «Москвиче», компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг», - сказано в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

В посте говорится, что в этом году завод планирует производство 50 тысяч автомобилей, в том числе, 10 тысяч - с электродвигателем.

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