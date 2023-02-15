К «Афганским воротам» пензенцы пришли сегодня с цветами

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

К вечному огню пришли первые лица области и города, ветераны боевых действий, школьники, студенты, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

Члены молодежных организаций, учащиеся кадетской школы города держали портреты тех, кто не вернулся из Афганистана.

В честь всех защитников Родины была объявлена минута молчания. Присутствующие возложили цветы.

СПРАВКА «КП»

В боевых действиях в Афганистане приняли участие 5197 уроженцев Пензенской области. 116 из них погибли, 6 - пропали без вести, 319 - получили тяжелые ранения и контузии.

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и всех принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.