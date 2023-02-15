Олег Мельниченко получил орден «За заслуги перед Запорожской областью» второй степени

Фото: Telegram-канал Евгения Балицкого

Напоминаем вам, что накануне глава Пензенской области приехал в Пологовский район. В рамках визита Евгений Балицкий и Олег Мельниченко провели рабочую встречу, во время которой обсудили реализацию инфраструктурного проекта.

Как отметил врио губернатора Запорожской области в своем Telegram-канале, несколько населенных пунктов Пологовского района находятся на линии боевого соприкосновения и требуют особого внимания и помощи:

- Благодаря помощи Пензенской области, здесь отремонтировали школы, здания больниц и амбулаторий. Наши медучреждения обеспечены медоборудованием, электрическими конвекторами и тепловыми пушками. Особая благодарность за помощь в оперативном восстановлении водонасосных станций и водопроводов.

Как было отмечено, в этом году Пензенская область продолжит оказывать шефскую помощь району.

В конце встречи Евгений Балицкий вручил Олегу Мельниченко орден «За заслуги перед Запорожской областью» второй степени. Губернатор Пензенской области отметил в своих социальных сетях, что гордится полученной наградой.