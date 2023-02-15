Безопасность прежде всего: чему учит молодежь механизатор железной дороги с 30-летним опытом

Опытный железнодорожник делится профессиональными знаниями с новыми сотрудниками. Фото из личного архива Владимира Наземнова.

Лучший по охране труда

Звонок корреспондента «КП» застал Владимира Наземнова за сборами в длительную командировку. Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах Пензенской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Куйбышевской железной дороги должен был отправиться в подразделение Забайкальской железной дороги. Такие командировки периодически практикуются в системе РЖД для усиления кадрового состава на том или ином участке, передачи опыта, развития и укрепления хороших взаимоотношений среди сотрудников. Да и для самого командированного это прекрасная возможность посмотреть и получше узнать свою страну.

Владимир Наземнов – превосходное кадровое «приобретение» на эти три недели для Забайкальской железной дороги. У него – более чем 30-летний опыт работы и множество наград за безупречный добросовестный труд от главы Пензы, руководства РЖД и министерства транспорта РФ. Одна из самых ценных наград – нагрудный знак «Лучший уполномоченный по охране труда на железнодорожном транспорте», ею механизатор был отмечен в 2010 году. Ему был доверен ежедневный контроль того, насколько тщательно и четко его коллеги выполняют требования охраны труда и техники безопасности. Говорят, что все инструкции написаны кровью, то есть не просто так, и соблюдать их критически важно. Так вот: за все годы «при Наземнове» на его участке не было ни одного происшествия или несчастного случая.

Получил опыт – передай другому

Владимир пришел в Пензенское отделение железной дороги в конце 1991 года по совету своей соседки, которая работала там мастером: мол, хорошее место для того, кто не боится труда. Так и оказалось: спустя несколько десятилетий механизатор считает, что если ты не ленив, старателен, готов обучаться и уважать правила, то тебя обязательно оценят.

Несколько лет Наземнов проработал грузчиком. Работа физически сложная и требующая большой сноровки и концентрации внимания: на площадке задействована сложная техника, механизмы, в том числе краны, погрузчики. Грузы тяжелые, а порой и опасные. Нюансов погрузки и разгрузки – не перечесть, и от того, как сработают сотрудники, зависит целостность перевозимого, техники, подвижного состава и, разумеется, здоровье людей, вовлеченных в процесс погрузки и перевозки.

Азам и тонкостям Владимира обучали более опытные коллеги. В 1999 году он прошел двухнедельный курс обучения на стропальщика: зацепка, отцепка, крепление груза. В начале 2000-х годов выучился на крановщика: два месяца шел теоретический курс и месяц – практики под руководством наставников. В последние годы работает на складе водителем погрузчика.

- В нашей бригаде 6 человек, включая мастера. Все взаимозаменяемые, владеют всеми специальностями: и грузчик, и стропальщик, и крановщик, и водитель… Сейчас из бригады, в которой я начинал работать, остались только мы вдвоем с более молодым напарником. Остальные коллеги моложе. И каждый из новичков в бригаде проходил такой же путь: обучение, потом стажировка под присмотром и только после этого самостоятельная работа, - рассказывает Владимир Наземнов.

Присматривает за теми, кто вливается в бригаду, он сам: и в качестве наставника, и в качестве уполномоченного по охране труда.

- У Наземнова колоссальный опыт, он очень уважает технику безопасности и охрану труда и, на мой взгляд, лучший в этом, - делится своими впечатлениями мастер участка производства Игорь Глазунов. – Опыт, который он передает, очень важен для сотрудников.

Обучение не прекращается

В последние месяцы Наземнов шефствует над стажером – механизатором Александром Смагиным. Сотрудничеством довольны оба. Наставнику нравится, как стажер впитывает уважение к главным ценностям на площадке и схватывает тонкости работы.

- Владимир Владимирович дает много полезной информации и помогает отработать навыки. Он научил, что самоуверенность – плохой советчик в нашем деле и что надо семь раз проверить и только потом сделать, - рассказал подопечный механизатора Александр Смагин.

Обучение не прекращается и для самого наставника. Из курсов последних лет – обучение работе на высоте, работе с опасными грузами (аммиачная селитра, сера и другие), курс повышения квалификации крановщика… Только так можно поддерживать актуальность знаний и навыков.