Пучок петрушки, прыжок с парашютом и валенки: жители Пензы рассказали, какие необычные подарки получали от любимых

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мы спросили у пензенцев, какие самые необычные и запоминающиеся подарки они получали. И вот, что они ответили.

Алиса Макарова, студентка:

- Из своей жизни ничего этакого не могу вспомнить. Но моей подруге ее парень как-то на свидании вручил вместо букета огромный пучок петрушки.

Виктория Новикова, менеджер:

- Самым запоминающимся и неожиданным оказалось приглашение на парный сеанс флоатинга. Масса ярких, свежих впечатлений и в то же время - полное романтики сближение. Будто короткий полет в глубокий космос вместе с любимым.

Иван Боков, таксист:

- Мечтал всю жизнь прыгнуть с парашютом. На первую годовщину после свадьбы моя жена подарила мне сертификат. Мечта сбылась! Но, признаться, было очень страшно. Теперь стараюсь особо сильно не распространяться о своих мечтах - мало ли, вдруг она узнает, что в детстве я мечтал стать космонавтом, и решит помочь…

Никита Архангельский, программист:

- Как-то пожаловался своей девушке, что на работе мерзнут ноги. И она подарила мне валенки! Сперва я не воспринял подарок с энтузиазмом: ну кто сейчас носит валенки? Разве что в деревнях. А потом обул их – и понял, насколько отличный подарок получил.

София Маринина, писатель:

- Однажды я получила настоящий «джентльменский набор»: бутылку разливного пива и розу.

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Редакция «Комсомольской правды» напоминает, что для того, чтобы порадовать кого-то близкого, не нужен ни повод, ни круглая сумма в кошельке. Пара теплых слов, предложенная после тяжелого рабочего дня чашка горячего чая с пирожным и совместный просмотр любимого фильма способны радовать не меньше, чем новенький «Айфон».