В Пензенской области временно изменится расписание пригородных поездов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, с 22 по 26 февраля в области пустят дополнительные электрички от Пензы до Кузнецка. Отправление с вокзала Пенза-I – в 18:45 (прибытие в Кузнецк – в 20:25). С 23 по 27 февраля будут ходить дополнительные поезда из Кузнецка (отправление в 6:40) в Пензу (прибытие в 8:20).

С 22 по 27 февраля в 9:12 и 14:39 из Пензы будут отправляться электрички в Башмаково (прибытие на место в 12:24 и 17:47).

24 и 27 февраля жители Пензы смогут доехать на дополнительных поездах в Моршанск – они будут отправляться с главного городского вокзала в 7:08 и 21:40.

Также с 22 по 27 декабря в области не будут ходить электрички «Пенза-Белинская» и «Белинская-Пенза».

Более точную информацию можно прочитать на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».