В Заречном старую пожарную машину превратили в арт-объект

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

В 1953 в Москве начали разрабатывать автомобиль ЗиЛ-130. Техника должна была заменить не слишком удобный в работе и устаревший ЗиС-150. В 1959 году первая модель нового автомобиля прошла испытания, и было принято решение о старте массового производства.

Обыватель в ЗиЛ-130, в первую очередь, узнает пожарный автомобиль: они широко использовались огнеборцами по всей стране, начиная с 60-х годов. В 1977 году в Отделение пожарной охраны №22 города Заречного Пензенской области поступила современная цистерна на шасси ЗиЛ-130. Техника использовалась пожарными не одного десятилетие, пока ее не вытеснили более современные модели на базе КАМАЗов или УРАЛов.

Данная модель цистерны использовалась пожарными по всей стране. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Однако забыть старого и верного друга пожарные не смогли, и по инициативе начальника Специального управления ФПС № 22 МЧС России Романа Саблина переделали превратили ЗиЛ в уникальный арт-объект.

- Мои коллеги идею поддержали. Мы разработали проект, подготовили документы, согласовали все с мэрией. Отчасти нас вдохновила идея наших коллег из Иваново, которые тоже обновили остановку рядом с пожарно-спасательной академией, - отметил Роман Саблин.

Реставрация машины заняла не один месяц. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Реставрация ЗиЛа заняла не один месяц. Обновленная остановка появилась рядом с пожарной частью №7.

- Мы посвятили этот арт-объект 75-летию со дня образования Специальной пожарной охраны России. На кабине цистерны размещены номера вызова пожарной охраны – мы напоминаем горожанам о правилах безопасности и нашей нелегкой работе, - пояснил Роман Саблин.