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Общество31 октября 2022 12:01

В Заречном старую пожарную машину превратили в арт-объект

Спецтехнику переделали в уникальную остановку общественного транспорта
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

В 1953 в Москве начали разрабатывать автомобиль ЗиЛ-130. Техника должна была заменить не слишком удобный в работе и устаревший ЗиС-150. В 1959 году первая модель нового автомобиля прошла испытания, и было принято решение о старте массового производства.

Обыватель в ЗиЛ-130, в первую очередь, узнает пожарный автомобиль: они широко использовались огнеборцами по всей стране, начиная с 60-х годов. В 1977 году в Отделение пожарной охраны №22 города Заречного Пензенской области поступила современная цистерна на шасси ЗиЛ-130. Техника использовалась пожарными не одного десятилетие, пока ее не вытеснили более современные модели на базе КАМАЗов или УРАЛов.

Данная модель цистерны использовалась пожарными по всей стране.

Данная модель цистерны использовалась пожарными по всей стране.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Однако забыть старого и верного друга пожарные не смогли, и по инициативе начальника Специального управления ФПС № 22 МЧС России Романа Саблина переделали превратили ЗиЛ в уникальный арт-объект.

- Мои коллеги идею поддержали. Мы разработали проект, подготовили документы, согласовали все с мэрией. Отчасти нас вдохновила идея наших коллег из Иваново, которые тоже обновили остановку рядом с пожарно-спасательной академией, - отметил Роман Саблин.

Реставрация машины заняла не один месяц.

Реставрация машины заняла не один месяц.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Реставрация ЗиЛа заняла не один месяц. Обновленная остановка появилась рядом с пожарной частью №7.

- Мы посвятили этот арт-объект 75-летию со дня образования Специальной пожарной охраны России. На кабине цистерны размещены номера вызова пожарной охраны – мы напоминаем горожанам о правилах безопасности и нашей нелегкой работе, - пояснил Роман Саблин.

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