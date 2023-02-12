В Саранске запретят движение по мосту на улице Титова

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Как рассказали в Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства, мост на улице Титова построили в 1970 году, и с того момента ни разу не ремонтировали. В прошлом году сооружение начали приводить в порядок. Работы выполняют сотрудники ООО СК «Мостострой». Окончание ремонта запланировано на декабрь этого года.

Схема объезда

С 13 февраля мост будет полностью закрыт для движения. Водителям предлагается объезжать сооружение следующим образом:

- по улице Титова, далее по Васенко, Пролетарской, Строительной и Лямбирскому шоссе;

- по улице Васенко, далее по Титова. Полежаева и Лямбирскому шоссе.

Из-за ремонта также вносятся коррективы в работу общественного транспорта. Автобусы № 15 и 44 теперь будут ездить по улицам Строительной, Пролетарской, Васенко и далее по маршруту. На улице Строительной установят остановочные павильоны.