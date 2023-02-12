Андрей Каприн - о профилактике и современных методах лечения онкологических заболеваний

Андрей Каприн Фото: Telegram-канал

Публикация беседы с Главным онкологом Минздрава, генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академиком РАН Андреем Каприным («КП в Пензе» 8-15 февраля) вызвала большой интерес читателей

Н.ТРОИЦКАЯ: Андрей Дмитриевич, давайте начнём с главной новости - о лаборатории клеточных технологий, которая на базе центра радиологии в Обнинске открылась буквально пару недель назад. Что это за лаборатория?

А.КАПРИН: Лаборатория по GMP технологии - это те технологии, которые позволяют в стерильных условиях подготовить препараты вплоть до разработки индивидуальных онковакцин. Сейчас об этом в мире много говорят. Секвенирование опухоли. Что важно, вот эта лаборатория, она, собственно, граничит с нормальным лечебным отделением, где больные, кстати, находятся тоже в особых условиях.

Эти особые условия связаны с тем, что по технологии GMP вся вентиляционная система позволяет создать суперчистый воздух. Этот суперчистый воздух позволяет пациента оградить от всех тех инфекционных, особенно на фоне иммуносупрессии - снижения иммунитета.

А многие и сами онкологические процессы, и препараты снижают иммунитет…

Но ещё раз хочу сказать, вот нам уже пошли письма, что всё равно это лечение, эта лаборатория должна работать, конечно, когда уже исчерпаны все стандартные методы лечения, то, что называется клинические стандарты.

И мы так рассчитываем, что во всех онкологических научных центрах, учреждениях нашей страны будут созданы такие лаборатории и будут сертифицированы.

Н.ТРОИЦКАЯ: Отлично, Андрей Дмитриевич. На самом деле это очень здорово. Потому что есть виды рака, вы уже сказали, который не реагирует на лечение. Но опять же для всех слушателей говорим, что методов лечения рака очень и очень много. Главное - заниматься этим вместе со своим родным врачом.