Участников «Лыжни России» в Пензе напоили горячим чаем и угостили сладостями

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Перед соревнованиями к участникам обратился глава города Александр Басенко:

- Традиционный зимний праздник – долгожданное событие для поклонников лыжного спорта и активного досуга, - подчеркнул градоначальник, отметив, что подобные акции ежегодно привлекают все больше людей к здоровому образу жизни.

Также собравшихся поприветствовала министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева:

- Мы видим, что с каждым годом участников этой масштабной лыжной гонки становится больше, а это значит, что нас объединяет физическая культура и спорт. На старт выходят целыми семьями, трудовыми коллективами, дружественными компаниями. Это очень здорово. Желаю вам сегодня здоровья, хорошего настроения и спортивного азарта, – обратилась к участникам Евгения Александровна.

Пензенцы покоряют «Лыжню России» уже много лет – с 2006 года. Многие приходят на спортивный праздник всей семьей. В разные годы проведения на лыжи становились как трехлетние малыши, так и 80-летние пенсионеры. В этом году спортсменам 2005 года рождения и младше пришлось пройти пять километров, более старшим лыжникам – десять.

На мероприятии была организована работа полевой кухни, а также пункта питания с горячим чаем и сладостями от местных товаропроизводителей.

Среди профессиональных спортсменов на «Лыжне России-2023» разыграны награды Министерства физической культуры и спорта России.

На дистанции в пять километров призерами среди девушек стали Алена Брюхова, Дарья Грибенникова и Виктория Коноплянцева; среди юношей - Максим Карцев, Дмитрий Приходько и Антон Мигунов.

На дистанции в десять километров победителями среди мужчин признаны Дмитрий Седов, Никита Горшенев и Павел Ульянов, среди девушек - Александра Базина, Людмила Басалаева и Кристина Котельникова.

Самым опытным участников соревнований стал Николай Качурин, самой опытной участницей - Анастасия Авдонина. Статус самых юных лыжников завоевали Алексей Сумбаев и Евгения Фигурова.