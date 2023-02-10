В селе Радищево с размахом отметят Масленицу

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В этом году гостей праздника ждут экскурсии, конкурсы и многое другое. Стартуют торжества в 11:00. Через час в Барском доме литературно-мемориального музея А.Н. Радищева начнется концерт с участием Марты Серебряковой и балалаечника Ивана Нивина.

С 11:00 до 14:30 будут проходить экскурсии по экспозиции музея. В это же время на втором этаже Барского дома откроется ярмарка.

Гости праздника смогут отведать традиционную «уху по-аблязовски», плов, шашлык, горячие пирожки, а в трапезной Барского дома – блины и чай с пылу с жару.

С 11:30 до 15:00 на улице будут работать торговые ряды с выпечкой и сувенирами, а также выступать артисты, проводиться конкурсы и игры. В программе – хороводы, спортивные и шуточные состязания, катание на аттракционах, работа костюмированных аниматоров, мастер-класс по выпеканию «Радищевский блин» с ореховой мукой, многочисленные красочные фотозоны, катание на лошадях и пони.

До места проведения праздника будет ходить автобус. Отправление из Пензы – в 8:15 от здания Литературного музей. Билеты приобретаются заранее в кассе учреждения. Телефон для справок – 8 (8412) 56-13-12.