В Пензенской области определились чемпионы региона по дартсу

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Путёвку на чемпионат России по дартсу, который состоится в апреле в Саранске, завоевали победители в одиночном разряде: среди мужчин - МСМК Роман Обухов из Пензы, среди женщин – КМС Виктория Болдакова из Колышлея, отмечает пресс-служба регионального министерства спорта.

В тройку лидеров среди мужчин попали:

1 место – Роман Обухов (Пенза);

2 место – Александр Муковнин (Заречный);

3 место – Евгений Трошин (Бессоновка) и Станислав Фёдоров (Колышлей).

Призовые места у женщин распределились таким образом:

1 место – Виктория Болдакова (Колышлей);

2 место – Нелли Долотина (Пенза);

3 место – Ирина Трутенко (Пенза) и Анна Родина (Колышлей)

Победители и призеры награждены дипломами и медалями министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

Сборная команда региона поборется за медали чемпионата ПФО в Республике Удмуртия.