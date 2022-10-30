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Недвижимость30 октября 2022 6:04

В Пензе на улице Батайской введен в эксплуатацию мост через реку Мойку

Совместно с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области Александром Гришаевым готовность объекта в субботу, 29 октября, оценил глава администрации Пензы Александр Басенко
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Строительство моста через реку Мойку реализовано подрядной организаций ООО «Автодорога» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Градоначальник высоко оценил качество выполненных работ

«Благодаря добросовестному подходу подрядчика, сдачу важного социального объекта удалось обеспечить в намеченный срок», – подчеркнул Александр Басенко.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Новый мост представляет собой однопролетное железобетонное искусственное сооружение шириной 11,2 метра с двухполосной проезжей частью и тротуарами. Расстояние между опорами составляет 12 метров.

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