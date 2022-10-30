В Пензе на улице Батайской введен в эксплуатацию мост через реку Мойку

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Строительство моста через реку Мойку реализовано подрядной организаций ООО «Автодорога» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Градоначальник высоко оценил качество выполненных работ

«Благодаря добросовестному подходу подрядчика, сдачу важного социального объекта удалось обеспечить в намеченный срок», – подчеркнул Александр Басенко.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Новый мост представляет собой однопролетное железобетонное искусственное сооружение шириной 11,2 метра с двухполосной проезжей частью и тротуарами. Расстояние между опорами составляет 12 метров.