Студентка из Пензы получит миллион рублей на реализацию стартапа

Фото: Пресс-служба ПензГТУ

Свою разработку девушка представила на конкурсе «Студенческий стартап» в номинации «Медицина и технологии здоровьесбережения». Изготовленный ей набор электродов специальной формы позволяет более равномерно распределять электрический ток в ходе терапии. В результате возможность получения пациентом ожогов снижается до нуля.

- Это позволяет сделать процедуру более безопасной как для пациента, так и для медицинского персонала, при этом не сказываясь на ее эффективности, - отмечает Полина.

По ее словам, участие в конкурсе и общение с экспертами позволило ей доработать идею до реальной технологии.

- Теперь есть возможность тиражировать эту разработку и сделать ее полезной для многих, - считает девушка.

Конкурс «Студенческий стартап» реализуется Министерством науки и высшего образования РФ и Фондом содействия инновациям. Его цель – помочь студентам реализовать идеи, имеющие потенциал. За время своего существования конкурс финансово поддержал почти тысячу студенческих разработок. Автору каждой идеи было выделено по миллиону рублей.