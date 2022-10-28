Игорь Паньшин и Олег Мельниченко посетили полигон, где проходит боевое слаживание бойцов

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В рамках рабочей поездки в Пензенскую область замполпреда Игорь Паньшин в сопровождении губернатора Олега Мельниченко совершил выезд на полигон, где ведутся стрельбы, отрабатывается тактика взаимодействия между бойцами, навыки обращения с современными образцами вооружения.

Олег Мельниченко проинформировал Игоря Паньшина о поддержке, оказываемой в Пензенской области мобилизованным и их семьям.

«Дополнительно, к тому, что предоставляется Минобороны, регион оснастил наших бойцов необходимыми в полевых условиях тёплыми вещами – термобельём, спальными мешками, перчатками и носками. Кроме того – аптечками, резиновыми сапогами, рюкзаками, защитными очками», - перечислил губернатор.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Он также отметил, что отдельно в места временной дислокации пензенцев за пределами региона отправлен гуманитарный груз с оборудованием – бензиновыми генераторами и компрессорами, водяными помпами, ноутбуками и офисной техникой, электроинструментом.

Всего за счёт областного бюджета и добровольных вкладов бизнеса, представителей общественных организаций было собрано порядка 20 тонн груза.

«Родственникам мобилизованных оказываем всестороннюю поддержку в решении бытовых проблем. Приняли комплекс льгот – 50- процентная оплата за ЖКХ, бесплатное посещение детских садов, кружков и секций, безвозмездное школьное питание – с 1 по 11 классы. Первоочередное предоставление соцобслуживания», - уточнил Олег Мельниченко.

«В Пензенской области созданы Центры помощи семьям военнослужащих, призванных в период частичной мобилизации, действуют телефоны «горячих линий» минтруда и волонтёрского центра «Единой России». На местах вопросы оперативно решают муниципальные администрации», - дополнил он.

На полигоне Игорь Паньшин пообщался с военнослужащими. Особое внимание обратил на то, что все мобилизованные одеты и экипированы по сезону. С ними ежедневно проводится серьёзная подготовка.