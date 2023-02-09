В Пензе вручили награды ученым

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, министр образования региона Алексей Комаров, ректор Института регионального развития Геннадий Белорыбкин, руководители вузов области, ученые и преподаватели.

Обращаясь к гостям церемонии, Олег Ягов от имени губернатора Олега Мельниченко и членов регионального правительства выразил слова благодарности научному сообществу за их плодотворный труд.

Он напомнил, что в начале 2022 года, когда Президентом России был дан старт Десятилетию науки и технологий, впервые в истории Пензенской области было заключено соглашение с Российским научным фондом по поддержке ученых нашего региона, отмечает пресс-служба регионального правительства.

До 2022 года грант, который выделяло правительство Пензенской области, составлял 1 миллион рублей. В начале года грантовая поддержка ученых региона была увеличена в 14 раз. В 2022 году впервые было выделено из совокупного бюджета 14 миллионов рублей, в 2023 – уже 20 миллионов.

Олег Ягов вручил награды победителям конкурса «Ученый года Пензенской области в сфере гуманитарных, естественных и технических наук».

Награду победителям конкурса «Молодой доктор наук Пензенской области – 2022» и «Молодой кандидат наук Пензенской области – 2022» вручил первый заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергей Егоров.

Представители промышленного сектора получили благодарственные письма главы города Пензы за вклад в развитие науки.