В Мордовии мужчины спасли из огня двух девочек и женщину, поймав их на растянутую куртку

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

В квартире на втором этаже горящего дома оказались заперты учительница местной школы вместе с пожилой мамой и дочерью, а также девочка, пришедшая к педагогу на дополнительные занятия.

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, из-за сильного задымления войти в подъезд уже было невозможно. Педагог посадила девочек у окна, чтобы они не задохнулись. Малышки плакали и просили о помощи.

Мужчины поняли, что действовать нужно незамедлительно. Они натянули куртку, на которую по очереди спрыгнули дети и учительница. Пенсионерке выбраться помогли своевременно прибывшие пожарные.

Благодаря оперативным и слаженным действиям представителей силовых структур, трагических последствий удалось избежать.