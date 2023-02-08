В Пензе появится арт-объект, посвященный борьбе с коронавирусом

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Медик представила свой проект на всероссийском конкурсе «Точка жизни» и победила.

Арт-объект состоит из двух частей - изображения коронавируса и пронзающей его иголки шприца, олицетворяющей вакцинацию. Венчает конструкцию древесная крона, символизирующая победу над болезнью и полноценную жизнь.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

- Фактура металла передает животворящее действие вакцины против коронавируса, - поясняет Александра Игоревна. - Тем самым мы, делая вакцину, даем себе шанс на жизнь.

Разработка проекта длилась не один месяц. Воплотить его в жизнь поможет Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Сейчас выбирается место, где будет установлен арт-объект.