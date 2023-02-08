На пожаре в Теньгушевском районе Мордовии погиб 15-летний подросток

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Мордовия, сообщение о пожаре поступило накануне около полуночи. Горел частный дом на улице Веденяпина в поселке Теньгушево. Пожарных вызвал сосед, заметивший зарево.

В это же время в доме проснулся ребенок 2007 года рождения. Подросток увидел дым и сразу же разбудил старшего брата, а тот предупредил мать и сестру. Еще один ребенок, 17-летний юноша, в момент пожара в доме отсутствовал.

Женщина и ее дочь сумели выбраться через окно. Парни направились к двери, но, к сожалению, 15-летний подросток не успел выйти из дома и погиб, а его брат получил травмы.

Приблизительно к половине первого пламя удалось потушить. Тело погибшего подростка нашли сегодня в девятом часу утра. На место происшествия выехал психолог ГУ МЧС по РМ для оказания экстренной психологической помощи родным погибшего.

Сейчас место происшествия осматривают следователи. По предварительном информации, причиной пожара стало короткое замыкание.