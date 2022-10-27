Осенний призыв-2022 в Пензенской области: сроки проведения, кого призовут, где будет проходить служба

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В этом году из-за проведения частичной мобилизации дата начала осеннего призыва в РФ была сдвинута: он стартует 1 ноября и завершится 31 декабря. Всего в стране планируется призвать на срочную службу 120 тысяч человек от 18 до 27 лет – на семь с половиной тысяч меньше, чем в прошлый осенний призыв. От Пензенской области военную службу проходить отправятся около тысячи граждан.

Андрей Сурков напомнил, что солдаты-срочники не будут задействованы в специальной военной операции на Украине. Также было озвучено, что в данный момент речь о увеличении срока службы не ведется – он по-прежнему составляет год.

Как рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу регионального военного комиссариата Дмитрий Исаев, почти половина призывников будет проходить службу в сухопутных войсках. Около 8% направляет в части национальной гвардии, примерно 1% - в части МЧС.

КСТАТИ

Вопросы, касающиеся темы призыва, можно задать по телефонам «горячих линий»:

- 8 (495) 498-96-96, 8 (495) 498-96-97, 8 (495) 498-96-98 – «горячая линия» Минобра РФ. Звонки принимаются по вторникам и четвергам.

- 8 (8412) 67-82-34 – «горячая линия» областного комиссариата. Звонки принимаются каждый день с 13 до 16 часов.

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