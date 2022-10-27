В Пензе студенты колледжей приняли участие в акции памяти

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Это одно из первых сражений между русскими войсками и силами союзников - Британии, Франции и Турции - в ходе Крымской войны 1853-1856 годов.

Руководитель проекта «Волонтеры образования» Евгений Ефимов рассказал, что Балаклавское сражение значительно укрепило моральный дух защитников Севастополя, что помогло еще долго удерживать город от захвата неприятелем.

- Этой акцией мы хотим сказать, что о защите Родины нужно думать ежеминутно, ежесекундно.

Если молодежи не рассказывать о памятных датах, не приглашать на такие мероприятия – мы просто ее потеряем, т.е. никто из нового поколения не будет о них знать. Такие акции нужно проводить, чтобы каждый из молодого поколения осознавал себя частью истории, - пояснил он.

Студенты колледжей города Пензы почтили память воинов Балаклавского сражения и возложили цветы к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев.