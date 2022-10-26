Олег Мельниченко оценил поддержку семей мобилизованных

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Работу Центров социально-бытовой помощи семьям мобилизованных обсудили на оперативном совещании в правительстве Пензенской области во вторник, 25 октября.

По информации министра труда, социальной защиты и демографии Алексея Качана, Центры социально-бытовой помощи начали свою работу с 4 октября 2022 года во всех муниципальных образованиях региона.

Личный приём граждан организован через органы социальной защиты. В Пензе - на базе Центра занятости, в режиме «одного окна».

«За время работы в Центры обратились 434 семьи мобилизованных, 114 из них – лично. Все они получили первичную консультацию и помощь, которую было возможно оказать сразу. 358 обращений уже решены положительно, остальные касаются либо мер поддержки, на которые гражданами поданы заявки, либо вопросов, требующих большего времени. Но все они находятся на контроле», - заявил министр труда, соцзащиты и демографии региона.

«Работу эту нужно продолжать, - поставил задачу Олег Мельниченко, - проводить её на постоянной основе.

Подводя итог обсуждения темы, губернатор акцентировал, что весь комплекс мер поддержки, которые предусмотрены для семей мобилизованных, должен реализовываться «бесшовно», то есть, не люди должны за помощью бегать, а меры поддержки должны прийти к людям.