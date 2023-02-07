На работу в села Пензенской области ждут 15 педагогов

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Сегодня в министерстве образования Пензенской области состоялся брифинг, посвященный этой теме. О том, как идет реализация программы, рассказали начальник управления кадровой политики и нормативно-правового обеспечения министерства образования Елена Волошина и ректор Института регионального развития Пензенской области Геннадий Белорыбкин.

Наш регион участвуют в программе «Земский учитель» уже третий год. За это время на работу в села удалось привлечь девять педагогов: учителей русского и иностранного языков, математики, физики, физической культуры. Все специалисты были обеспечены жильем и получили компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг.

Помимо этого, каждый участник программы «Земский учитель» получает один миллион рублей, который они могут потратить на любые цели. Выплаты производятся по окончании подведения итогов конкурсного отбора среди участников программы в соответствии с квотой и заключения трудового договора непосредственно с образовательной организацией (как правило, это происходит в августе).

Как отметила Елена Волошина, министерство образования Пензенской области желает привлечь к участию в программе как можно больше педагогов. Сейчас открыты 15 вакансий: в разные села региона требуются учителя русского языка, иностранного языка, начальных классов, математики и физики. Пока документы принимаются до 15 апреля, однако, если к тому времени не найдется желающих поучаствовать в программе, сбор продлят до 30 июня.

- Думаю, это в первую очередь касается молодых специалистов, которые оканчивают профессиональное обучение в вузе и педагогическом колледже, - подчеркнула начальник управления.

Елена Волошина отметила, что лично готова ответить на вопросы желающих принять участие в программе по телефону 8 (8412) 32-28-86.

В свою очередь Геннадий Белорыбкин подчеркнул, что главная цель подобных инициатив – решение кадровой проблемы в системе образования. Согласно условиям программы, стать земским учителем может педагог не старше 55 лет, имеющий среднее профессиональное или высшее образование и отвечающий квалификационным требованиям. Учитель берет на себя обязательства отработать в течение пяти лет по основному месту работы в соответствии с трудовым договором. Место планируемого переезда не должно соответствовать муниципальному образованию, в котором претендент проживает и (или) работает в настоящее время.