В Пензе стартовал чемпионат ПФО по спортивной гимнастике среди мужчин

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В торжественной церемонии открытия чемпионата 6 февраля приняла участие заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Мария Юрина.

«Это мероприятие не первый раз проходит на пензенской земле, мы рады видеть участников из других регионов. В Пензе созданы все условия для проведения соревнований такого уровня, у нас есть необходимая инфраструктура, регион удобно расположен географически. Ребята, я вам желаю сегодня выступить без травм, показать спортивное мастерство и отобраться на главный старт страны. Удачи!», – обратилась к спортсменам Мария Юрина.

Данные соревнования являются отборочным этапом к чемпионату России. За медали будут бороться сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. Всего заявлено около 40 атлетов из Пензенской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областей, Республик Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Пермского края, отмечает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Пензенскую область представляют воспитанники СШОР по гимнастики им. Н.А. Лавровой Ильдар Юскаев, Олег Ступкин, Иван Шкуров, Владислав Лукьянов, Джабраил Селимов, Владислав Столяров, Руслан Бардин, Иван Елькин, Павел Почивалов, Иван Андрюшин, Евгений Лязин, Иван Масуненко.

Соревнования продлятся до 8 февраля.