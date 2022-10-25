В Пензе начальному классу гимназии №53 присвоено почетное имя героя

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Проект «Класс Героя» реализуется Ассоциацией школьных музеев Пензенской области совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества.

На памятном стенде отражена биография первого командующего Воздушно-десантными войсками, генерал-лейтенанта Василия Глазунова.

Учащиеся 2Б класса изучили героический путь выдающегося военачальника и дали клятву быть верными истории родного края, хранить память об отважных и выдающихся земляках.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, заместитель министра образования Пензенской области Оксана Милаева, начальник отдела допобразования, опеки, попечительства и кадрового обеспечения управления образования Пензы Людмила Савина, председатель областного Совета ветеранов Анатолий Цыкалов и председатель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Всем ученикам 2Б класса и классному руководителю Инне Маловой вручили значки с портретом Василия Глазунова.

Лучших учащихся, классного руководителя и директора гимназии Римму Наумову наградили грамотами и памятными подарками за сохранение истории своих семей.