Звук хлопка, который напугал пензенцев, мог издать самолет

Фото очевидца

По словам эксперта, некоторые самолеты способны летать на сверхзвуковых скоростях. Подобные полеты выполняются на высоте более 14 километров.

- И это не то чтобы хлопок, а скапливающееся высокое давление перед крылом. Оно идет как волна. Когда эта волна проходит через какую-то точку на земной поверхности или в воздушном пространстве, то из-за разности давления возникает звук, похожий на хлопок, - отметил он.

Эту же версию подтвердил и министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василий Ложкин.

Стоит отметить, что и сами пензенцы активно делятся в социальных сетях не только своими версиями произошедшего, но и фотографиями и видео, сделанными за несколько минут до прозвучавшего хлопка, на которых в небе действительно можно разглядеть некий самолет, оставляющий за собой явный инверсионный след.