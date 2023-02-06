Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 февраля 2023 18:49

Звук хлопка, который напугал пензенцев, мог издать самолет

Об этом рассказал экс-заместитель начальника по ракетной подготовке регионального авиа-спортивного клуба РОСТО (ДОСААФ) Сергей Назаров
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото очевидца

Фото очевидца

По словам эксперта, некоторые самолеты способны летать на сверхзвуковых скоростях. Подобные полеты выполняются на высоте более 14 километров.

- И это не то чтобы хлопок, а скапливающееся высокое давление перед крылом. Оно идет как волна. Когда эта волна проходит через какую-то точку на земной поверхности или в воздушном пространстве, то из-за разности давления возникает звук, похожий на хлопок, - отметил он.

Эту же версию подтвердил и министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василий Ложкин.

Стоит отметить, что и сами пензенцы активно делятся в социальных сетях не только своими версиями произошедшего, но и фотографиями и видео, сделанными за несколько минут до прозвучавшего хлопка, на которых в небе действительно можно разглядеть некий самолет, оставляющий за собой явный инверсионный след.

Интересное