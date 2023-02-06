Пензенцев приглашают на день открытых дверей в онкологический диспансер

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Для профилактики онкологических заболеваний рекомендуется систематически посещать специалистов. С этой целью в областном онкодиспансере снова состоится день открытых дверей.

Прием врачей-онкологов пройдет 11 февраля с 9 до 14 часов. Предварительно на осмотр нужно будет записаться по телефону 8-937-422-64-54 (звонки принимаются по будням с 10 до 15 часов). При себе нужно будет иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис, а также результаты УЗИ молочных желез, лимфоузлов мягких тканей, маммографию и заключения специалистов.

Маммографию также можно будет пройти в диспансере с 6 по 10 февраля. Запись на процедуру - по телефону 8-937-422-64-54.

Обратите внимание: на прием приглашаются только те жители, которые не наблюдаются в онкологическом диспансере.