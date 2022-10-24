Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды24 октября 2022 5:14

В Пензе состоялся гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса «Танцуй, Поволжье»

Он завершил проходивший в Пензенской области с 21 по 23 октября праздник народного танца, собравший более 500 участников из разных городов России
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Гости из Москвы, Самары, Твери, Саратова, Перми, Мордовии, Рязани,Тюмени и многих других городов приехали в Пензу, чтобы показать свои танцевальные номера и окунуться в атмосферу истории народов Поволжья.

На протяжении конкурсных дней участники фестиваля-конкурса соревновались в трех номинациях и 23 октября на сцене Областной филармонии показали лучшие свои номера. Трансляция гала-концерта проводилась на портале Культура.рф.

Участников гала-концерта и зрителей поприветствовал министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков:

"Дорогие коллективы-участники, гости нашего города, зрители, хочу поздравить вас всех с этим масштабным событием! Рад, что сегодня мне удалось поприсутствовать на этом празднике танца, народной культуры и истории нашей страны.

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Перед членами жюри стояла невероятно сложная задача, ведь каждый из конкурсных номеров красочен и неповторим. Спасибо, что привезли этот праздник в наш город, приглашаю всех приехать снова!".

Участники гала-концерта, члены жюри, гости праздника тепло поздравили победителей и призеров конкурса-фестиваля "Танцуй, Поволжье!"

КультураИнтересное