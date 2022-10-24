В Пензе состоялся гала-концерт Всероссийского фестиваля-конкурса «Танцуй, Поволжье»

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Гости из Москвы, Самары, Твери, Саратова, Перми, Мордовии, Рязани,Тюмени и многих других городов приехали в Пензу, чтобы показать свои танцевальные номера и окунуться в атмосферу истории народов Поволжья.

На протяжении конкурсных дней участники фестиваля-конкурса соревновались в трех номинациях и 23 октября на сцене Областной филармонии показали лучшие свои номера. Трансляция гала-концерта проводилась на портале Культура.рф.

Участников гала-концерта и зрителей поприветствовал министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков:

"Дорогие коллективы-участники, гости нашего города, зрители, хочу поздравить вас всех с этим масштабным событием! Рад, что сегодня мне удалось поприсутствовать на этом празднике танца, народной культуры и истории нашей страны.

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Перед членами жюри стояла невероятно сложная задача, ведь каждый из конкурсных номеров красочен и неповторим. Спасибо, что привезли этот праздник в наш город, приглашаю всех приехать снова!".

Участники гала-концерта, члены жюри, гости праздника тепло поздравили победителей и призеров конкурса-фестиваля "Танцуй, Поволжье!"