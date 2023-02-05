В Пензенском драматическом театре состоялась первая премьера года - «Не хочу быть собакой»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

История эта - про то, как во дворе одного дома потребовалась собака для защиты от всяческих хищников и жуликов. А поскольку должность почётная и даже в чём-то выгодная, то попробовать себя в роли собаки решили жители этого двора - Петух и Кот.

Вдобавок ко всему настоящая собака по имени Мотя, которая вдруг объявилась во дворе, собакой быть не хочет, потому что очень не любит лаять, рычать и кусаться...

Взрослые и дети с интересом наблюдали за приключениями весёлой троицы, за их спорами и выдумками, слушали песни и смотрели танцы.

И, как отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, герои сказки и юные зрители поняли, как важно каждому заниматься своим делом.

Забавную и поучительную сказку поставил заслуженный артист России Василий Конопатин. Яркую декорацию придумал главный художник театра Олег Авдонин, красочные и выразительные костюмы героев нарисовала Марина Смельчакова, весёлую музыку к песням (которых в этом спектакле множество) сочинил композитор, заведующий музыкальной частью театра Александр Корольков, а танцы и подтанцовки - хореограф Глеб Шустов.

А обитателей двора - тех самых, что вначале соперничали за собачью должность, но потом стали друзьями - сыграли Роман Романьков (Петух), Андрей Кулаев (Кот) и Даниил Трушников (собака Мотя).