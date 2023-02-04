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Общество4 февраля 2023 14:36

Игорь Комаров направил поздравление с Днем образования Пензенской области

В послании полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе, адресованном губернатору Олегу Мельниченко, отмечается важная роль региона в экономическом развитии ПФО
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Пензенская область по праву гордится передовым аграрным комплексом, развитой промышленностью и качественными товарами народного потребления. Продукция пензенских производителей известна и в России, и за ее пределами», - цитирует поздравление полпреда пресс-служба регионального правительства.

«Сурский край привлекателен не только живописными природными ландшафтами, но и достопримечательностями, связанными с жизнью и творчеством великих людей, прославивших Россию, среди которых Лермонтов, Белинский, Ключевский, Куприн, Мейерхольд. В Пензенской области чтут знаменитых земляков и героев современности», – поясняет полпред.

Он отметил, что все достижения, преобразования и успехи Пензенской области стали возможны благодаря искренней любви к своему краю и трудолюбию его жителей.

«Желаю Вам и всем, кто живет и трудится в Пензенской области, доброго здоровья, новых успехов и свершений на благо нашей Родины!», - подытожил Игорь Комаров.

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