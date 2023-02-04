Фестиваль органной музыки «Penza Fest» состоится в восьмой раз

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Ежегодно, начиная с 2016 года, в рамках фестиваля жители и гости нашего города могут услышать как классические, так и современные композиции, исполненные на органе.

В этом году программа «Penza Fest» очень насыщенная. Стартует фестиваль уже 7 февраля – в этот день в органном зале «Пензаконцерта» с программой «Букстехуде и Бах. Учитель и ученик» выступит Тарас Багинец из Екатеринбурга. Начало – в 18:30.

19 февраля в 17:00 начнется концерт «Прикосновение к Бесконечному». На органе будет играть Егор Колесов из Санкт-Петербурга.

1 марта состоится совместное выступление органистки Екатерины Огарковой и флейтистки Анастасии Губановой из Владивостока. Начало – в 18:30.

11 марта в 17:00 свою программу «Романтический орган» представит Мария Блажевич из Томска.

18 марта в то же время начнется выступление Алексея Шмитова из столицы.

Его землячка Олеся Кравченко исполнит произведения Вивальди 24 марта. Начало – в 18:30.

5 апреля в 18:30 Дина Ихина и Денис Махоньков из Санкт Петербурга выступят с программой «Виртуозный орган, или Миссия невыполнима».

12 апреля слушатели смогут насладиться исполнением Виктории Гамазовой из Тольятти. Начало – в 18:30.

Завершится фестиваль 20 апреля выступлением Федора Морозова из Москвы. Начало – в 18:30.

Билеты на все концерты можно купить по «Пушкинской карте».