Валентина Матвиенко поздравила пензенцев с 84-летием со дня образования Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Это праздник всех, кто считает Пензенскую область своей малой родиной, связал с ней свою судьбу и делает все возможное для ее развития и процветания», – говорится в послании спикера Совета Федерации РФ.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, Председатель верхней палаты российского парламента отметила значительный вклад пензенцев в становление государства, проявленные ими патриотизм и мужество на полях сражений, деятельность по сохранению культурного наследия и природных богатств.

«За прошедшие годы в регионе созданы крупные индустриальные и сельскохозяйственные предприятия, ставшие гордостью нашей страны, запущены производственные линии по выпуску уникальной продукции оборонно-промышленного комплекса», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она акцентировала внимание на динамичном движении Пензенской области вперед.