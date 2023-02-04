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Общество4 февраля 2023 6:50

Валентина Матвиенко поздравила пензенцев с 84-летием со дня образования Пензенской области

Поздравительный адрес получен губернатором Олегом Мельниченко в субботу, 4 февраля
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Это праздник всех, кто считает Пензенскую область своей малой родиной, связал с ней свою судьбу и делает все возможное для ее развития и процветания», – говорится в послании спикера Совета Федерации РФ.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, Председатель верхней палаты российского парламента отметила значительный вклад пензенцев в становление государства, проявленные ими патриотизм и мужество на полях сражений, деятельность по сохранению культурного наследия и природных богатств.

«За прошедшие годы в регионе созданы крупные индустриальные и сельскохозяйственные предприятия, ставшие гордостью нашей страны, запущены производственные линии по выпуску уникальной продукции оборонно-промышленного комплекса», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она акцентировала внимание на динамичном движении Пензенской области вперед.

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