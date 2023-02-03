Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2023 16:20

Жительница Октябрьского района Пензы Анна Башилова отметила 100-летний юбилей

С днем рождения ветерана трудового фронта 3 февраля поздравила глава администрации Октябрьского района Ольга Сорокина
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ольга Викторовна вручила Анне Ивановне поздравительную телеграмму от Президента Российской Федерации Владимира Путина и памятный подарок, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

Анна Ивановна родилась в деревне Высоковке Краснобаковского района Нижегородской области. В годы Великой Отечественной войны работала в пожарной охране. В 1945 году поступила в Ленинградское военное училище связи имени Ленсовета. В 1951 году женщина переехала в Пензу. Работала в органах внутренних дел. С 1958 года трудилась на Пензенской телеграфной станции.

Ее общий трудовой стаж - более 40 лет. За многолетний добросовестный труд ветеран награждена Почетными грамотами и юбилейными медалями.

Интересное