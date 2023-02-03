В Рузаевке открыли мемориальную доску кавалеру трех орденов Мужества Андрею Кузнецову

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Андрей Сергеевич геройски погиб 13 августа в ходе СВО. За свой подвиг посмертно награжден Орденом Мужества.

Андрей Сергеевич Кузнецов - уроженец Рузаевки. После окончания школы и ПТУ прошел службу в армии, окончил Новосибирский военный институт и Омскую военную академию. С детства занимался спортом, получил звание мастера спорта России по армейскому рукопашному бою,отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

«Андрей Сергеевич отдал самое дорогое за нас с вами, за нашу свободу, за нашу Россию - свою жизнь. Мы будем гордиться и помнить подвиг Андрея Сергеевича. Светлая вечная память герою!» - сказал руководитель республики Артём Здунов.

«Человек вписал себя в великую историю великой страны, чтобы мы с вами, продолжая его подвиг, были суверенными и сильными», - отметил Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Артём Здунов и мама военнослужащего Лидия Владимировна открыли мемориальную доску. Минутой молчания почтили память всех погибших при исполнении воинского долга. Присутствующие возложили цветы к доске памяти в честь Андрея Кузнецова.

Вместе с родными героя Артём Здунов побывал в классе, где Андрей учился, теперь здесь в честь него установлена «Парта Героя»

О своем ученике рассказала его классный руководитель Саркина Татьяна Викторовна: «Для Андрея военная служба была его мечтой и всей его жизнью. Горжусь, что у меня был такой ученик!»

Лидия Владимировна подтвердила: «Андрей с детства говорил - буду разведчиком! Так и случилось...»