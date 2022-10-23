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Спорт23 октября 2022 15:49

Мария Арисова из Пензенской области стала бронзовым призером чемпионата России по боксу

В весовой категории 75 кг она провела два боя. По итогам первого наша спортсменка одержала победу над представительницей Ивановской области, во втором бою - уступила сопернице из Краснодарского края
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Мария поделилась, что оценивает свое выступление положительно:

«Все прошло очень даже хорошо. Главная цель выполнена. Я вошла в состав национальной сборной команды России. Мы готовились к этому турниру с лета, и теперь нас ожидают сборы и новые турниры. Будем работать дальше», – сказала девушка.

Мария – воспитанница Никольской спортивной школы, СШОР по боксу г. Пензы, а также областного Центра спортивной подготовки, студентка Института физической культуры и спорта ПГУ. Ее тренеры – Михаил Андреев и Фарход Абдуллаев.

Чемпионат России по боксу прошел в Краснодаре с 16 по 22 октября. За медали боролись 174 спортсменки из 49 регионов страны.

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