Министр физкультуры и спорта Пензенской области встретилась с командой «Лагуна-УОР»

Фото: МФК «Лагуна-УОР»

В текущем сезоне в команду пришли новые игроки. Вместо Максима Игнатьева главным тренером назначен Максим Юдин.

Девушки успешно стартовали в сезоне - две победы в чемпионате России над ЖФК «ОрелГУ-КПРФ».

В первом туре Кубка России по мини футболу, который прошел с 18 по 20 октября в Пензе, «Лагуна-УОР» одержала уверенную победу над МФК «Файтерс».

Затем, несмотря на слаженную игру, девушки дважды уступили соперницам из клубов «МосПолитех» и «Кристалл».

«Без поражений не бывает побед, – отметил Виталий Антонов, – нужно двигаться дальше. В конечном итоге, команда играла достойно. Немого не хватило нам в реализации, будем работать в этом направлении дальше».

На вопрос о том, есть ли у девушек командный талисман, капитан Ирина Родькина ответила: «Мы сами должны быть уверены в себе, показывать свою игру, тот результат, который достигаем на тренировках изо дня в день».

Участники встречи поделились воспоминаниями о начале спортивной карьеры, обсудили планы на будущее. Евгения Бочкарева рассказала о планах строительства в Пензе 2023-24 годы дворца игровых видов спорта.

На спортивном объекте будет обустроено два зала, где смогут играть команды по мини-футболу, баскетболу, волейболу.