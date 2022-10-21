В Пензенскую область доставлена последняя партия вакцины против гриппа для взрослых

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С начала прививочной кампании Пензенская область получила уже свыше 458 тысяч доз препарата «Совигрипп». Как рассказала и.о. начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Оксана Гаврилова, каждый год состав вакцины немного меняется – его адаптируют, исходя из прогнозов, какие разновидности гриппа будут в этом сезоне.

- Вирусы имеют свойство мутировать, поэтому и препараты должны меняться, чтобы оставаться эффективными, - подчеркнула она.

Последняя партия «Совигриппа» уже распределяется по городским и областным поликлиникам. Напомним, сезонная вакцинация против гриппа позволяет избежать тяжелого течения заболевания в осенне-зимний период. Все желающие вакцинироваться против гриппа могут обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства.