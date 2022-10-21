Пензенский педагог, получившая премию Минкульта РФ: «Когда-то я даже и не думала, что буду преподавателем»

Фото из личного архива героя публикации

Быть педагогом сложно. Люди этой профессии несут на себе груз ответственности за воспитание и мировоззрение подрастающего поколения. Для многих из них педагогика – это не просто профессия, а дело всей жизни. И особенно приятно, когда усилия, вложенные в это дело, оцениваются на самом высоком уровне.

Несколькими неделями ранее преподаватель отделения «Сольное и хоровое народное пение» музыкального колледжа им. А.А. Архангельского Татьяна Кондратьева вошла в число педагогов, получивших премию Министерства культуры РФ.

- Татьяна, здравствуйте! Поздравляем вас с получением высокой награды. Должно быть, отбор соискателей премии был суровым.

- Решение выдвинуть мою кандидатуру приняло мое руководство. Мне было приятно, что они столь высоко оценили мои заслуги. Но, признаться, сама я верила в успех не особо: заявки подавались со всей России, а в итоге премии получили только 25 человек. Шансы были невелики.

За три дня до объявления результатов я стала лауреатом премии имени Николая Рериха. Поехала в Санкт-Петербург на церемонию и новость о награждении застала меня врасплох. Это было очень неожиданно.

- Вы мечтали быть педагогом?

- Признаюсь честно, нет. Когда-то я даже и не думала, что буду преподавателем. Началось все с того, что моей маме хотелось, чтобы я пела в хоре Октября Гришина - поэтому она и отдала меня в музыкальную школу.

Там я поняла, что мне нравится петь – как говорится, «до обалдения», что хочу выступать, и мне было все равно, где именно: в академическом или народном хоре, фольклорном ансамбле.

Я поступила в музыкальный колледж, закончила его, потом отучилась в консерватории в Саратове. После ее окончания консерватории меня ждали уже в колледже в качестве педагога, и я решила попробовать. Сначала мне было страшно и непонятно, но уже в процессе работы я поняла, что педагогика - это мое.

- Как пришло это осознание?

- В какой-то момент я просто поняла, что люблю своих учеников. Это не просто сосуды, в которые мне нужно «влить» знания – у них есть свои переживания, они тоже сталкиваются с трудностями. Как педагог, я радуюсь, когда они побеждают в конкурсах или просто хорошо поют во время занятия. Но не менее искреннюю радость я испытываю, когда мне удается помочь им справиться с проблемами, дать хороший совет.

- С какими трудностями приходится сталкиваться во время обучения?

- Многие ребята приходят к нам зажатыми, со страхом сцены и выступлений. Их нужно учить не только петь, но и бороться с фобиями. А это требует немало времени.

Бывают сложности и с приобщением к народной культуре. Мне приходится буквально на пальцах объяснять ребятам глубинные смыслы русских песен, традиций. Невозможно петь в народном хоре, не понимая этого.

Также в нашем колледже учатся ребята из неполных семей. С ними тоже есть сложности: порой мне приходится выступать не только в роли преподавателя, но и в роли психолога.

Все это, в первую очередь, говорит об одном: сначала нужно выстроить доверительные отношения с учениками. А уж потом дело дойдет и до музыки.

- То есть, для студентов вы больше друг, чем педагог?

- С теми, кто хочет быть ко мне ближе, я иду на контакт. Некоторые, наоборот, предпочитают сами держаться на расстоянии.

Иногда приходиться и мне соблюдать дистанцию: наши доверительные отношения легко может испортить вранье. Я всегда прошу студентов говорить правду – какой бы обидной и горькой она ни была.

- Ваши воспитанники участвуют в конкурсах?

- Да, постоянно. Вот в ноябре мы поедем с ансамблем на очередной конкурс в Оренбург. Нам есть, чем удивить конкурентов: мы постоянно пробуем что-то новое, ставим музыкальные спектакли – кроме нас, в России этого не делает никто. В целом, у нас очень насыщенная профессиональная жизнь.

Каждый конкурс – это, ко всему прочему, и мотивация. Я горжусь победами своих учеников, однако не пою им только дифирамбы. После конкурса мы обязательно работаем над ошибками.

- Что бы вы посоветовали родителям, желающим найти общий язык со своим ребенком?

- Любите своего ребенка. Доверяйте ему, но проверяйте. Помогайте раскрыть его потенциал и поддерживайте его таланты.

- Спасибо вам за разговор.