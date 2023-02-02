В Мордовии нашли мать девочек, оставленных в картонной коробке на улице в Краснослободске

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель дома на улице Литвиновской в Краснослободске запомнит утро 29 октября прошлого года на всю жизнь. Именно тогда он обнаружил буквально на пороге своего жилища картонную коробку с двумя новорожденными девочками внутри. Вызванные им полицейские передали малышек в больницу – к счастью, несмотря на холодную погоду, с ними не успело случиться ничего плохого.

По факту было возбуждено уголовное дело, а в республики начались поиски матери младенцев. МВД по РМ объявило награду за сведения, которые помогут розыску. Параллельно опрашивались местные жители и сотрудники женских консультаций.

В какой-то момент полицейские получили сведения о возможной матери девочек. Поговорив с подозреваемой, правоохранители убедились в правдивости полученной информации. «Кукушкой» оказалась 37-летняя жительница одного из районов республики. Женщина рассказала, что уже имеет троих детей. Очередную беременность скрывала даже от мужа, а отцом детей являлся другой мужчина. На учет не вставала, родила в домашних условиях. После появления девочек на свет женщина попросила родственницу отвезти их в дугой населенный пункт и оставить на улице.

Расследование уголовного дела продолжается.