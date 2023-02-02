Пензенцы выиграли медали чемпионата и первенства ПФО по легкой атлетике

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Пензенские спортсмены на этих стартах показали достойные результаты.

Как отмечает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области, по итогам чемпионата Дмитрий Зюзин занял первое место в беге на дистанции 2000 м с препятствиями. Тренер Дмитрия – Алексей Воеводин. Мария Носкова финишировала второй на дистанции 400 м. Тренер спортсменки - Александр Кузнецов.

Добавили в актив нашей команды еще две медали пензенцы и по итогам первенства ПФО. Анастасия Платонова заняла второе место в забеге на 800 м и 3 место на дистанции 1500 м. Ее тренер – Денис Башкирцев. Полина Карнатова стала третьей на дистанции 60 м. Тренер Полины – Андрей Зинуков.