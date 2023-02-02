Олег Мельниченко почтил память участников Сталинградской битвы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Участники мемориальной церемонии почтили память бойцов минутой молчания.

Сталинградская битва – одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн, определившее их исход и завершившееся победой Красной армии над немецко-фашистскими захватчиками. Она продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го на территории современных Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей и Республики Калмыкия.

В одной из самых кровопролитных в мировой истории битв принимали участие пензенцы – наши деды и прадеды. Десятки тысяч уроженцев нашего региона в составе 62-й и 277-й стрелковых дивизий, переформированных на территории области, прибыли под Сталинград в самое тяжелое время. Более 7 тысяч наших земляков погибли в боях за город на Волге, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В период Сталинградской битвы победа ковалась и в тылу, жители нашей области работали на заводах, помогали раненым бойцам в госпиталях, сдавали для них кровь.Два раза в неделю в Пензу прилетал самолет, и каждым рейсом под Сталинград отправляли по 100 литров консервированной крови.