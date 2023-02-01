В пензенском зоопарке появился Пегас

Фото: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

Пятимесячный малыш лошади Пржевальского по имени Пегас прибыл в наш город из соседнего Саранска. Данный вид открыл в 1978 году географ и натуралист Николай Пржевальский во время своей экспедиции по центральной Азии.

Ранее эти дикие лошади были широко распространены в лесостепях, степях и полупустынях Европы, степях и отчасти лесостепях Казахстана и юга Западной Сибири. К сожалению, сейчас в дикой природе лошади Пржевальского не встречаются – в последний раз их видели в 1969 году в Монголии. Живущие в наше время около двух тысяч особей разводятся в неволе – зоопарках, питомниках и заповедниках.

От обычных лошадей данный вид отличается более крупной головой, толстой шеей, крепким и плотным телосложением. Помимо этого, лошади Пржевальского не имеют такого разнообразия мастей, как обычные лошади – они всегда саврасые (песчано-желтые с темными конечностями), иногда имеют полосы на ногах.

Новый питомец зоопарка ждет в гости всех желающих.