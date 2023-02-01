Кота - в премьер-министры: в спектакле пензенского театра пошутили на тему частой смены глав британского правительства

Фото: Дмитрий Жмуркин

Сатирическая комедия идет в театре уже 14-й сезон, каждый раз собирая полный зал. Главным героем пьесы является член британского правительства, который имеет интрижку с секретаршей оппозиционной партии. Желая провести приятный вечер, мужчина уединяется с девушкой в одном из номеров старинного отеля, где пара, к своему ужасу, обнаруживает чье-то тело.

Во время 130-го показа спектакля произошла актерская замена: роли секретарши и медсестры-сиделки впервые исполнила Ольга Панина.

Также, стоит отметить, что изменения коснулись также и декораций пьесы: их адаптировали под современные реалии. По замыслу художника-постановщика Олега Авдонина, гостиничный номер, в котором происходит действие, украшен портретами действующего монарха и премьер-министра.

Поскольку королева Елизавета II скончалась в прошлом году, то ее изображение заменили портретом короля Карла III. А вот с изображением премьера-министра пришлось немного схитрить: уж больно часто они меняются в последнее время – настолько, что даже сами британцы не прочь пошутить на эту тему. Одна из этих шуток и подкинула идею для декорации.

Дело в том, что в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит живет кот по кличке Ларри, который имеет свои аккаунты в социальных сетях. В конце прошлого года в них появился пост от имени пушистика, в котором тот заявил, что король попросил его стать премьер-министром, потому что «вся эта ерунда слишком затянулась». Именно этот юмористический вариант «альтернативной истории» и воплотился 27 января на сцене театра. Теперь в «Люксе № 13» на стене вместо портрета премьер-министра висит фото кота Ларри с бантиком в цветах британского флага.

Следующие показы спектакля состоятся 5 и 24 февраля. Билеты уже в продаже.