В Пензе проводили очередное подразделение полка в рамках частичной мобилизации

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

«Проводили сегодня очередное подразделение полка военнослужащих, призванных в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, к месту выполнения боевых задач. Обстановка сейчас такая, что любая поставленная Родиной задача должна расцениваться как боевая. Пожелал ребятам успешного их выполнения и возвращения домой к родным и близким живыми и здоровыми.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Максимально помогаем мобилизованным от родного региона. Формой военнослужащих обеспечивает Министерство обороны, от правительства Пензенской области выдано дополнительное довольствие – вещмешки с необходимыми в солдатском быту вещами. Теплые носки, термобелье, индивидуальные аптечки, резиновые сапоги, туристические пенки-коврики, спальные мешки, защитные очки, перчатки. Пусть защитники Родины чувствуют заботу и поддержку земляков».