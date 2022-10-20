В Саранске проходят соревнования по греко-римской борьбе

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

«Эти соревнования – благодарность героям Великой Отечественной войны и бойцам, которые отстаивают позицию России сейчас, - подчеркнул Глава Мордовии, приветствуя участников соревнований среди юношей до 16 лет и юниоров до 21 года.

Он пожелал участникам состязаний успехов, чистой борьбы и судейства.

Этот турнир борцов с многолетней историей с каждым годом расширяет географию и дает новый толчок для развития вида спорта в республике. В текущем году на чемпионат съехались борцы из 13 регионов.

В ходе церемонии открытия прозвучало видеоприветствие к участникам заслуженного мастера спорта СССР, трехкратного Олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина.

Дочь Героя Советского Союза Нэлли Девятаева уже не в первый раз принимает участие в открытии турнира. Она рассказала, с какой радостью Михаил Петрович Девятаев всегда посещал эти соревнования.

«Папа был очень спортивным человеком и любил повторять, что движение – это жизнь. Все лучшие качества – силу, стойкость, дисциплинированность – в нем воспитал спорт», - подчеркнула Нэлли Девятаева.

Судьи и спортсмены произнесли традиционные клятвы, после чего соревнованиям был дан старт.

Турнир, в котором примут участие около 200 человек, продлится два дня.