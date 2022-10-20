Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Об этом губернатор сообщил на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в четверг, 20 октября

«Президент России Владимир Владимирович Путин вчера на заседании Совета безопасности озвучил важные решения. В новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – вводится военное положение.

Своевременное решение, с учётом происходящих событий. Это позволит принимать меры, необходимые в период специальной военной операции», - отметил глава региона.

«На остальной территории Российской Федерации вводятся уровни готовности, в зависимости от ситуации и возможных угроз. В Пензенской области введён режим базовой готовности. Для жителей региона изменений не предусмотрено, никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни, не вводится», - пояснил он.

«Но то, что уровень готовности у нас базовый, не значит, что надо пребывать в расслабленном состоянии. Мы продолжим делать всё, чтобы обеспечить высокий уровень правопорядка и безопасности на территории Пензенской области, охрану объектов критически важной инфраструктуры, будем проводить работу в этом направлении», - подчеркнул Олег Мельниченко.

На базе правительства Пензенской области в регионе создаётся оперативный штаб для координации взаимодействия органов власти и силовых структур. Его возглавляет губернатор. В состав, помимо должностных лиц исполнительной власти, входят руководители ведомств правоохранительного блока.

Оперативный штаб будет решать задачи обеспечения безопасности и правопорядка на территории региона, а также вопросы устойчивой работы экономики, в том числе, содействия выполнению всего комплекса оборонного заказа на территории Пензенской области.