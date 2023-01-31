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Общество31 января 2023 13:33

Владимир Вдонин: «Я продолжаю работу в интересах жителей Пензенской области»

«Комсомольская правда» продолжает рассказывать читателям о деятельности депутатов Законодательного Собрания региона
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото из архива депутата

Фото из архива депутата

В ходе одного из приемов в начале прошлого года к парламентарию обратилась многодетная семья, проживающая в частном доме в Нижнеломовском районе. Граждане пожаловались на старую проводку в своем доме: из-за нее пользоваться обычными бытовыми приборами было крайне опасно, ведь короткое замыкание является одной из наиболее частых причин пожара в доме. Заменить проводку своими силами семья не могла из-за ограниченного бюджета. Необходимые средства Владимир Вдонин выделил сразу же.

Не один год при содействии депутата велись восстановительные работы в Свято-Троицком храме села Липяги Спасского района. Здание было построено в 1834 году и принимало прихожан до 1930 года. Потом местного священника расстреляли, убранство разграбили, а сам храм превратили в зернохранилище. Церковь находилась в заброшенном состоянии до 1992 года, пока на сельском сходе жители не решили начать ее воссоздание. С тех пор на средства сельчан, неравнодушных жителей области и меценатов ведется реконструкция. Владимир Вдонин не раз выделял средства на работы и сам посещал храм, чтобы оценить, что уже было сделано.

В марте прошлого года ОАО «Маяк», генеральным директором которого является парламентарий, передало в пункты временного размещения граждан, эвакуированных с Донбасса, альбомы для рисования, тетради и другие канцелярские принадлежности.

В том же месяце депутат вручил медали «Материнская доблесть» жительницам Нижнеломовского района. Парламентарий поздравил участниц торжественного мероприятия с Международным женским днем, отметив огромный вклад женщин в социально-экономическое развитие региона, успешность в различных профессиях, подчеркнув главную роль - хранительницы семейного очага.

Фото из архива депутата

Фото из архива депутата

- Выражаю свое восхищение и искреннюю признательность нашим замечательным женщинам за все, что вы делаете для общества, для семьи, для детей. Спасибо за самоотверженный труд, мудрость, душевную щедрость, – сказал народный избранник.

При финансовой поддержке Владимира Вдонина в Вадинском районе привели в порядок Яшин родник. Там же, на территории Никольской церкви, была восстановлена могила священника Якова Тимофеевича Потоцкого.

В мае депутат принял участие в мероприятии, приуроченном к 100-летию пионерии в Вадинском районе. Владимир Вдонин поздравил ветеранов пионерии, школьников, жителей Спасска и Спасского района, пожелал всем присутствующим здоровья. Парламентарий призвал сохранять и передавать традиции и историю пионерского движения подрастающему поколению.

- Мне самому посчастливилось быть пионером, ощутить атмосферу того времени, - отметил Владимир Васильевич, - когда каждый день был наполнен дружбой и интересными событиями.

Депутат вручил благодарности жителям района, внесшим серьезный вклад в развитие пионерской организации.

Летом Владимир Вдонин стал гостем педагогического форума в Наровчатском районе. Учителя и руководители школ, представители районной администрации собрались, чтобы обсудить приоритеты развития системы образования в новом учебном году.

Владимир Вдонин сообщил о реализуемых программах по модернизации школ, выразил признательность педагогам за ответственное отношение к своей работе. Лучшим представителям профессии Наровчатского района парламентарий вручил Почетные грамоты и Благодарности Законодательного Собрания.

В сентябре 2022 года состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области седьмого созыва. Владимир Вдонин набрал большинство голосов в своем округе. Парламентарий поблагодарил избирателей за поддержку и подчеркнул, что продолжит работу в интересах жителей региона.

В октябре Владимир Вдонин совершил рабочую поездку в Наровчатский район, где посетил музей-заповедник, которому постоянно оказывает благотворительную помощь. Музейный комплекс включает уникальный тюремный замок XIX века, Пушкинский центр имени Н.Н. Пушкиной-Ланской, музей истории и этнографии и единственный в мире музей А.А. Архангельского. Во время визита в муниципальное образование Владимир Вдонин принял участие в открытии обновленной экспозиции. В рамках церемонии директор организации Александр Сохряков вручил депутату Свидетельство о присвоении звания «Почетный меценат» за сотрудничество и большой вклад в развитие МБУК «Музей-заповедник» Наровчатского района.

Фото из архива депутата

Фото из архива депутата

Завершил 2022 год народный избранник посещением Вадинска, где после реконструкции открылся современный кинозал. Владимир Вдонин поздравил жителей района со знаковым событием - появлением нового центра семейного досуга: «Уверен, что зал кинотеатра не будет знать пустых мест».

ЕСЛИ КРАТКО

В 2022 году депутат Владимир Вдонин:

- не раз приобретал мебель, спортивный инвентарь, музыкальное оборудование, учебные пособия и макеты для школ, секций и учреждений Нижнеломовского, Наровчатского, Спасского и Вадинского районов;

- постоянно оказывал материальную помощь местным музеям, школам, секциям;

- помог установить детские игровые площадки в селах на территории избирательного округа;

- не раз приобретал канцтовары для детей из малообеспеченных и многодетных семей;

- помогал организовывать спортивные и культурные мероприятия;

- перед Новым годом закупил подарки для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

СКАЗАНО

За упорную работу Владимир Васильевич не раз получал письма с благодарностями. Приведем выдержки из некоторых.

Николай Прокофьев, основатель Историко-краеведческого музея Вадинского района:

«Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях. Ваша помощь чрезвычайно ценна и не будет забыта».

Ирина Цырина, главный бухгалтер МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Спасского района:

«Выражаю искреннюю благодарность Вдонину Владимиру Васильевичу за регулярную всестороннюю помощь многодетным и малообеспеченным семьям. Мы сотрудничаем более четырех лет и ни разу не получили отказ».

Виктор Дуванов, художественный руководитель МУК «Голицынский БДЦ»:

«Большое внимание Владимир Васильевич уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Свою главную задачу – помогать людям – депутат Владимир Вдонин выполняет от чистого сердца».

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