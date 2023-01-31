Владимир Вдонин: «Я продолжаю работу в интересах жителей Пензенской области»

Фото из архива депутата

В ходе одного из приемов в начале прошлого года к парламентарию обратилась многодетная семья, проживающая в частном доме в Нижнеломовском районе. Граждане пожаловались на старую проводку в своем доме: из-за нее пользоваться обычными бытовыми приборами было крайне опасно, ведь короткое замыкание является одной из наиболее частых причин пожара в доме. Заменить проводку своими силами семья не могла из-за ограниченного бюджета. Необходимые средства Владимир Вдонин выделил сразу же.

Не один год при содействии депутата велись восстановительные работы в Свято-Троицком храме села Липяги Спасского района. Здание было построено в 1834 году и принимало прихожан до 1930 года. Потом местного священника расстреляли, убранство разграбили, а сам храм превратили в зернохранилище. Церковь находилась в заброшенном состоянии до 1992 года, пока на сельском сходе жители не решили начать ее воссоздание. С тех пор на средства сельчан, неравнодушных жителей области и меценатов ведется реконструкция. Владимир Вдонин не раз выделял средства на работы и сам посещал храм, чтобы оценить, что уже было сделано.

В марте прошлого года ОАО «Маяк», генеральным директором которого является парламентарий, передало в пункты временного размещения граждан, эвакуированных с Донбасса, альбомы для рисования, тетради и другие канцелярские принадлежности.

В том же месяце депутат вручил медали «Материнская доблесть» жительницам Нижнеломовского района. Парламентарий поздравил участниц торжественного мероприятия с Международным женским днем, отметив огромный вклад женщин в социально-экономическое развитие региона, успешность в различных профессиях, подчеркнув главную роль - хранительницы семейного очага.

Фото из архива депутата

- Выражаю свое восхищение и искреннюю признательность нашим замечательным женщинам за все, что вы делаете для общества, для семьи, для детей. Спасибо за самоотверженный труд, мудрость, душевную щедрость, – сказал народный избранник.

При финансовой поддержке Владимира Вдонина в Вадинском районе привели в порядок Яшин родник. Там же, на территории Никольской церкви, была восстановлена могила священника Якова Тимофеевича Потоцкого.

В мае депутат принял участие в мероприятии, приуроченном к 100-летию пионерии в Вадинском районе. Владимир Вдонин поздравил ветеранов пионерии, школьников, жителей Спасска и Спасского района, пожелал всем присутствующим здоровья. Парламентарий призвал сохранять и передавать традиции и историю пионерского движения подрастающему поколению.

- Мне самому посчастливилось быть пионером, ощутить атмосферу того времени, - отметил Владимир Васильевич, - когда каждый день был наполнен дружбой и интересными событиями.

Депутат вручил благодарности жителям района, внесшим серьезный вклад в развитие пионерской организации.

Летом Владимир Вдонин стал гостем педагогического форума в Наровчатском районе. Учителя и руководители школ, представители районной администрации собрались, чтобы обсудить приоритеты развития системы образования в новом учебном году.

Владимир Вдонин сообщил о реализуемых программах по модернизации школ, выразил признательность педагогам за ответственное отношение к своей работе. Лучшим представителям профессии Наровчатского района парламентарий вручил Почетные грамоты и Благодарности Законодательного Собрания.

В сентябре 2022 года состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области седьмого созыва. Владимир Вдонин набрал большинство голосов в своем округе. Парламентарий поблагодарил избирателей за поддержку и подчеркнул, что продолжит работу в интересах жителей региона.

В октябре Владимир Вдонин совершил рабочую поездку в Наровчатский район, где посетил музей-заповедник, которому постоянно оказывает благотворительную помощь. Музейный комплекс включает уникальный тюремный замок XIX века, Пушкинский центр имени Н.Н. Пушкиной-Ланской, музей истории и этнографии и единственный в мире музей А.А. Архангельского. Во время визита в муниципальное образование Владимир Вдонин принял участие в открытии обновленной экспозиции. В рамках церемонии директор организации Александр Сохряков вручил депутату Свидетельство о присвоении звания «Почетный меценат» за сотрудничество и большой вклад в развитие МБУК «Музей-заповедник» Наровчатского района.

Фото из архива депутата

Завершил 2022 год народный избранник посещением Вадинска, где после реконструкции открылся современный кинозал. Владимир Вдонин поздравил жителей района со знаковым событием - появлением нового центра семейного досуга: «Уверен, что зал кинотеатра не будет знать пустых мест».

ЕСЛИ КРАТКО

В 2022 году депутат Владимир Вдонин:

- не раз приобретал мебель, спортивный инвентарь, музыкальное оборудование, учебные пособия и макеты для школ, секций и учреждений Нижнеломовского, Наровчатского, Спасского и Вадинского районов;

- постоянно оказывал материальную помощь местным музеям, школам, секциям;

- помог установить детские игровые площадки в селах на территории избирательного округа;

- не раз приобретал канцтовары для детей из малообеспеченных и многодетных семей;

- помогал организовывать спортивные и культурные мероприятия;

- перед Новым годом закупил подарки для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

СКАЗАНО

За упорную работу Владимир Васильевич не раз получал письма с благодарностями. Приведем выдержки из некоторых.

Николай Прокофьев, основатель Историко-краеведческого музея Вадинского района:

«Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях. Ваша помощь чрезвычайно ценна и не будет забыта».

Ирина Цырина, главный бухгалтер МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Спасского района:

«Выражаю искреннюю благодарность Вдонину Владимиру Васильевичу за регулярную всестороннюю помощь многодетным и малообеспеченным семьям. Мы сотрудничаем более четырех лет и ни разу не получили отказ».

Виктор Дуванов, художественный руководитель МУК «Голицынский БДЦ»:

«Большое внимание Владимир Васильевич уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Свою главную задачу – помогать людям – депутат Владимир Вдонин выполняет от чистого сердца».