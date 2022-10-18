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Недвижимость18 октября 2022 11:00

Застройщик жилого дома «Утро» в центре Терновки приступил к устройству кровли

Желать друг другу доброго утра готовятся 150 пензенских семей. Именно столько квартир уже куплено в жилом доме «Утро» - это 70 % от общего количества
Источник:kp.ru
Фото предоставлено застройщиком

Фото предоставлено застройщиком

«Строительство вышло на финишную прямую. Завершена кладка всех десяти этажей, приступили к кирпичной кладке технического этажа и устройству крыши, внутренних инженерных сетей, оконных конструкций», - сказал главный инженер ООО СЗ "Домострой" Юрий Стоцкий».

Продолжается внутренняя отделка. Как и обещал застройщик, новоселы получат квартиры «вайтбокс»: выровненные по маякам стены, штукатурка, стяжка полов.

Дом с настроением уже обретает краски утра: строители приступили к отделке фасада.

Покупатели смогут посмотреть квартиру не только на картинке в буклетах. Работает шоурум, куда можно прийти всей семьей, оценить планировку, метраж и вид из окна.

Фото предоставлено застройщиком

Фото предоставлено застройщиком

Продолжается строительство собственной котельной, которая обеспечит комфортную температуру в квартирах в любое время года. По статистике, автономные котельные снижают ресурсозатраты на 45% по сравнению с централизованными системами отопления.

Жилой дом «Утро» - это квартира в 10 минутах езды от центра. Рядом – школа, детсад, торговый центр с фитнес-залом, остановка в двух минутах ходьбы. Дом с огороженной собственной территорией, рекреационными площадками и просторной парковкой. Срок сдачи - 2 квартал 2023 года.

Уточнить интересующую информацию можно в офисе в Пензе по адресу: Терновского, 102, телефон: (8412) 505-904.

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