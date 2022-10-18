Олег Мельниченко сообщил о принятых в регионе новых мерах поддержки семей мобилизованных

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Важная преференция – оплата жилищно-коммунальных услуг в размере 50% от регионального стандарта потребления ЖКУ.

Ещё один вид помощи касается первоочередного зачисления детей в возрасте от 1,5 лет в дошкольные учреждения образования. Кроме того, будет действовать освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов, включая ясельные группы.

Аналогичный льготный порядок предусмотрен для учеников начальной и средней школы, занимающихся по линиям основного и дополнительного образования.

«Речь о первоочередном зачислении школьников 1-6 классов в группы продлённого дня. А также – об освобождении их родителей от оплаты за продлёнку», - пояснил губернатор.

«Помимо этого мы вводим для детей мобилизованных бесплатное посещение кружков и секций. Как на базе школ, так и организаций дополнительного образования», - уточнил он.

При переводе в детский сад или школу, расположенные рядом с местом проживания, дети мобилизованных участников СВО – будут приниматься также в первую очередь.

Студенты – дети военнослужащих – получающие профобразование, освобождаются от платы за общежитие.

Нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также пожилым гражданам, инвалидам I и II групп будет предоставляться социальное обслуживание на дому, вне зависимости от состава и без учёта уровня доходов семьи мобилизованного.

В дома ветеранов и другие стационарные учреждения соцобслуживания будут направляться без очереди члены семьи мобилизованного бойца. Если такая потребность возникнет.

«Просьба довести до семей наших мобилизованных граждан сведения о принятых новых видах поддержки», - поставил задачу Олег Мельниченко.